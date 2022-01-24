Купить права категории В1 можно в нашей компании pravakupi. Мы изготовим для вас водительское удостоверение, которое будет проходить по базам ГИБДД. Вы сэкономите время, нервы, деньги. Оформление водительского удостоверения для вас кажется затруднительным? После обращения к услугам нашей компании ваше мнение кардинально изменится. Мы докажем вам, что получить документ не составит труда.

Условия приобретения прав Цена

прав 25 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 500₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Права категории В1 — какими транспортными средствами можно управлять с данным документом?

Водительское удостоверение категории В1 предоставляет водителям возможность управлять трициклами и квадроциклами. Транспорт, которым разрешено управлять с категорией В1, должен отвечать некоторым параметрам:

вес не более 0,55 тонны;

объём двигателя более 50 куб. см.

Чтобы управлять данными ТС, недостаточно просто купить подходящий трицикл или квадроцикл. Водителю прежде придётся получить права категории В1. На сегодняшний день водительское удостоверение может быть оформлено одним из двух способов:

Стандартный — пройти обучение в автошколе. Облегчённый — купить права категории В1.

Вам не о чем переживать, поскольку в обоих случаях вы получите законное водительское удостоверение. Разница в том, что при выборе стандартного варианта получения прав категории В1, вам необходимо пройти длительный процесс обучения, а также заплатить внушительную сумму. Купив права категории В1, вы избавляете себя от долгого обучения, прохождения медицинской комиссии, экономите своё время, сохраните нервы.

Как купить права категории В1?

Купить права категории В1 можно в компании pravakupi. Наша компания существует на рынке уже длительное время. Мы помогаем решить даже сложные вопросы. В число основных преимуществ входят:

Выдаём водительское удостоверение людям, которые были ранее лишены документа, из-за нарушения требований ПДД, гражданам других государств. Для них получение прав категории В1 обычным способом невозможно. Мы же поможем вам решить все проблемы. Права изготавливаются за несколько дней. Вы существенно экономите своё время, поскольку стандартный вариант получения прав предполагает долгой процесс обучения в автошколе, сдачу экзаменов. Быстро получить документ по стандартной форме просто не удастся. Невысокая стоимость. Для нас важно помочь максимальному количеству человек получить желанный документ. Поэтому мы установили доступные цены на свои услуги. Стандартный вариант получения водительского удостоверения подразумевает оплату не только услуг автошколы, но и бензина, справок, экзаменов, государственной пошлины. Документ изготавливается на стандартном бланке. Вам не придётся переживать о том, что при первой проверке сотрудниками ДПС, станет известно о формате получения прав.

Все преимущества говорят о том, что купить права категории В1 — правильное решение, с которым вы избавите себя от необходимости длительного и дорогого обучения в автошколе.

С какими трудностями сталкиваются водители, выбирая стандартный вариант получения прав категории В1?

Тем водителям, которые выбрали стандартный вариант получения водительского удостоверения, стоит быть готовыми к ряду затруднений, с которыми они столкнутся:

Необходимость в прохождении медицинской комиссии. Вас ожидают очереди в больницах, а также некоторым просто могут отказать в выдаче разрешения на получение прав. Долгое обучение в автошколе. Сюда входят не только практические занятия, но и обязательная откатка часов с инструктором. Проблемы на работе и учёбе, так как не каждый работодатель согласится отпускать работника на курсы во время рабочего дня. Необходимо найти не только автошколу, которая будет иметь удобное расположение, но и у учреждения должна быть государственная аккредитация. Окончательная стоимость получения прав иногда бывает непосильной, поскольку она состоит из оплаты услуг автошколы, бензина, государственной пошлины и других затрат.

Купить недорогие и законные права категории В1

Если вы хотите получить водительское удостоверение быстро, без нервов и недорого, тогда вам стоит купить права категории В1 в нашей компании. Мы работаем на рынке длительное время. В прошлом нам удалось выдать огромному количеству человек законные водительские удостоверения. Права, выданные нами, пройдут любые проверки по базам ГИБДД. Вам не нужно переживать о том, что при первой же остановке сотрудник ДПС выявит формат получения прав. Сотрудничество с нами простое и понятное — вы оплачиваете права и получаете их по почте, мы же берём на себя все трудности, связанные с их оформлением.

Вы цените собственное время? Дорожите своими финансами? В этом случае самым правильным решением станет покупка прав категории В1 в надёжной компании pravakupi.