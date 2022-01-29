Компания pravakupi предлагает вам воспользоваться услугами по оформлению водительских удостоверений любой категории, в т. ч. права категории ВЕ. Без данного документа запрещается управлять легковым авто с прицепом. Помните, что вождение автомобилем с прицепом без прав категории ВЕ может привести к серьезным негативным последствиям.

Условия приобретения прав Цена

прав 25 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 500₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Для чего нужны права категории ВЕ?

Права категории ВЕ необходимы для езды на легковом автомобиле по городу с прицепом. К примеру, при необходимости в переезде, перевозки крупной бытовой техники, лодки, мебели, даже если у вас есть автомобиль с прицепом, то без прав категории ВЕ управлять им запрещено.

Категория ВЕ открывается в правах после прохождения обучения в аккредитованной автошколе и успешной сдачи экзаменов. Но существует более простой способ получения документа — обратиться к услугам компании pravakupi. Так вы сможете сэкономить собственное время и нервы. Поскольку, все обязанности по изготовлению документов мы возьмем на себя, вам нужно просто заполнить заявку на сайте нашей компании.

Преимущества покупки прав ВЕ

Главная сложность, с которой сталкиваются водители при оформлении водительского удостоверения категории ВЕ, заключается в сдаче экзаменов в городе. Дело в том, что многие начинают нервничать, из-за чего допускают ошибки во время сдачи экзаменов. Кроме того, очень часто инспектора просто придираются к водителям, а уж причин для придирки можно найти огромное количество, а значит попытки сдать экзамен растянуться на бесконечное время.

Даже тем водителям, которые уже имеют права категории В, не всегда легко дополнительно открыть категорию ВЕ. Приходится тратить не только свое время, но и деньги, а главное нервы.

Покупка прав категории ВЕ — самый простой, недорогой вариант получения желаемого документа, который не займет много времени. Наша компания изготавливает такие права, которые невозможно отличить от тех, которые выдаются после успешной сдачи экзаменов в ГАИ. Документ выдается на официальном бланке, со всеми необходимыми степенями защиты.

Также, наши права проводятся по базе ГИБДД, в данном вы сможете убедиться самостоятельно. После изготовления документа мы предоставим вам данные, чтобы вы смогли пробить права по базе.

Купить права категории ВЕ намного выгоднее, чем тратить свое время на длительное обучение и сдачу экзаменов.

Основные сложности стандартного оформления прав категории ВЕ

Для чего тратить свое время на обучение в автошколе, если вы уверено чувствуете себя на дорогах? Чтобы на законных основаниях управлять автомобилем с прицепом, необходимо получить права категории ВЕ. Но именно здесь водителям и приходится сталкиваться с основными трудностями:

Обучение в автошколе — длительный процесс. Работающим людям необходимо постоянно отпрашиваться с работы, а не каждому работодателю понравится, что сотрудник отлучается в рабочее время. Расположение автошколы не всегда удобно. Иногда приходиться тратить по нескольку часов в день на дорогу, учитывая тот факт, что посещать занятия необходимо несколько раз в неделю, то обучение отнимет у вас достаточно много сил. Заранее не получится точно узнать, сколько вам в итоге обойдется оформление водительского удостоверения, на любом этапе могут возникнуть непредвидимые расходы. При сдаче экзаменов в ГАИ многие водители нервничают, что становится причиной ошибок, а соответственно никто не выдаст вам водительское удостоверение до того момента, пока вы успешно не сдадите экзамен.

Как видите, стандартный процесс получения водительского удостоверения категории ВЕ займет не только много времени, но и отнимет силы, нервы. Для чего вам эти трудности, если можно просто купить законное водительское удостоверение категории ВЕ.

Как купить права категории ВЕ?

Купить права категории ВЕ — просто и быстро. Компания pravakupi готова взять на себя все обязанности, связанные с оформлением законного водительского удостоверения для вас. Вам необходимо просто оставить заявку на сайте нашей компании. После этого с вами свяжется менеджер для уточнения информации. От вас требуется просто получить через несколько дней уже готовый документ на почте.

Обращаясь к услугам нашей компании, вы ничем не рискуете, полная оплата производится только после изготовления документа. Вы сможете самостоятельно пробить водительское удостоверение в базе ГИБДД. Окончательная стоимость покупки прав категории ВЕ останется неизменной на всех этапах изготовления документа.

После покупки прав на автомобиль с прицепом вам больше не придется обращаться к услугам компаний по перевозкам, вы сами сможете на законных основаниях перевезти вещи, мебель, групногабаритную технику. Это существенно сэкономит бюджет.