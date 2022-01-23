Мало кому известно, но сегодня существует возможность быстро и законно получить права категории С — купив права в нашей компании. Данная возможность доступна для каждого, кто не желает тратить много времени и сил на стандартное оформление прав. Перед каждым, кто к нам обратился, открывается возможность стать обладателем прав на грузовик, не проходя обучение и вкладывая минимум финансовых средств.

Условия приобретения прав Цена

прав 25 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 500₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Какие преимущества открываются для водителей при покупке прав категории С?

Личный грузовой автомобиль — это удобство и возможность неплохо заработать. После покупки грузовика вам больше не придётся платить значительные средства за услуги компаний по перевозкам. Вы сможете сами перевезти вещи, мебель, строительные материалы. Кроме того, водители грузовиков получают неплохие заработные платы, а спрос на них никогда не упадёт. Для управления грузовым автомобилем необходимы права категории С.

Права категории С позволяют законно управлять грузовыми и легковыми автомобилями, использовать прицепы с максимальной масой до 750 кг. Отметим, что указанная категория не позволяет садиться за руль транспортного средства, масса которого меньше 3,5 т. Получить или купить права категории С может любой дееспособный гражданин нашей страны после достижения 18-летнего возраста.

Купить права категории С на законных основаниях

Компания pravakupi оказывает услуги по изготовлению законных прав категории С. Покупка водительского удостоверения на грузовик избавит вас от необходимости в длительном и дорогостоящем обучении. С нами вам не придется:

тратить своё время на обучение;

не нужно сдавать экзамены, а значит поводов для беспокойств не будет;

не потребуется проходить медицинскую комиссию, откатывать часы с инструктором.

Наша компания работает на рынке уже долгое время. Нас рекомендуют друзьям и знакомым. Обращение к услугам нашей компании, на самом деле, принесёт вам массу положительных эмоций. Поскольку, все обязанности по изготовлению прав мы возьмём на себя, а вам необходимо просто забрать готовый документ на почте.

В чем минусы обычного оформления прав категории С?

Стандартный формат оформления прав категории С предполагает достаточно большие затраты. В число основных входит оплата услуг автошколы, практических занятий, бензина, государственной пошлины, пособий для учебы. Кроме того, прохождение медицинской комиссии, также, предполагает финансовые затраты. Не забывайте о том, что очень часто экзамен не удаётся сдать с первого раза, а после многочисленных попыток приходится платить за сдачу.

Выбирая стандартный вариант, не надейтесь на то, что вами будут получены необходимые знания и за это стоит платить. Чаше всего в автошколах к обучению будущих водителей подходят несерьезно, поскольку в итоге вся ответственность будет возложена только на вас. Наиболее правильным вариантом станет покупка прав категории С и оплата услуг частного инструктора. Это позволит вам сохранить свои нервы, деньги и время.

Помимо затрат на обучение по стандартной схеме, для получения прав категории С вам потребуется:

отыскать автошколу с удобным расположением;

договориться на учебе, работе, чтобы посещать занятия;

учить теорию;

переживать за сдачу экзаменов;

оплачивать все пересдачи.

Наша компания предлагает вам наиболее правильное решение, а именно купить права категории С. Это позволит вам получить водительское удостоверение быстро и без лишних нервов.

Купить права категории С законно через интернет

Компания pravakupi открывает для вас возможность получить водительское удостоверение на грузовик в минимальные сроки и по доступной цене. Мы гарантируем:

Готовы решить даже сложные ситуации. Изготавливаем документ для иностранных граждан и лишённых. Документ изготавливается на официальном бланке, вам не придётся переживать после остановки сотрудником ДПС. Права будут готовы за несколько дней.

Покупка прав категории С избавит вас от необходимости в длительном обучении. Процедура получения документа состоит из нескольких ступеней:

Оставьте заявку на сайте компании, приложив скан паспорта и фото. С вами свяжется оператор, который задаст некоторые уточняющие вопросы и озвучит стоимость покупки прав категории С. Внесите небольшую предоплату, которая выступает в качестве гарантии того, что вы на самом деле хотите приобрести документ. Проверьте документ по базам и оплатите остальную часть суммы на почте при получении.

Езда на автомобиле без прав грозит внушительным штрафом и конфискацией авто. Обращение к услугам нашей компании позволит решить данную проблему! Уже спустя несколько дней вы сможете забрать документ на почте и выезжать на дороги, не опасаясь остановок сотрудников ДПС.