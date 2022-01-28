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Купить права категории D — быстрый и недорогой способ законно сесть за руль

Стандартное оформление прав не всегда удобно, ввиду банального отсутствия времени. К счастью, сегодня отсутствует обязательная необходимость в обучение в автошколе. С компанией pravakupi вы можете купить права категории D. Это законный вариант получения документа, который отнимет минимум времени, сэкономит финансы, деньги. 

Условия приобретения прав

Цена
прав
25 000₽
Срок
оформления
До 3-х суток
Размер
предоплаты
Всего 1 500₽
Для
заказа
Фото, паспорт, предоплата

Какими транспортными средствами можно управлять с правами категории D?

В подавляющем количестве случаев категория D в правах открыта у водителей, чей главный заработок связан с перевозкой людей. Категория D в правах позволяет водителю сесть за руль автобуса всех видов и моделей, которые необходимы для транспортировки не менее 8 человек. Также, удостоверение позволяет устанавливать на данный автобус прицеп, вес которого не более 750 кг. 

Водители автобусов — это достаточно ответственная профессия поскольку она напрямую связана с перевозкой людей в больших количествах. За руль не должен садиться водитель, у которого отсутствуют достаточные навыки и знания в области управления авто. Кроме того, права категории D можно получить только при соблюдении ряда условий: 

  1. Минимальный возраст водителя 21 год (действующие военнослужащие имеют возможность открыть категорию D с 19 лет);
  2. Кандидат на получение прав должен управлять автомобилем не меньше 3-х лет. В правах должны быть открытыми категории В или С. 
  3. Потребуется не только получить медицинское заключение, но и оформить специальную медкарту, в соответствии с которой водитель допускается за руль автобусов. 

На сегодняшний день законно оформить права категории D можно одним из двух способов: 

  • обращение к услугам автошколы, где вас ожидает длительный и затратный процесс обучения; 
  • обратиться к нашим услугам и получить водительское удостоверение по низкой стоимости и быстро. 

Какие преимущества открываются перед водителем при покупке прав категории D?

Возможность управлять автобусом законно способна открыть достаточно хорошие возможности в будущем. Это довольно высокооплачиваемая работа, сложностей с устройством на которую, как правило, не возникает. В данном случае не играет значения наличие автобуса в собственности. Наличие открытой категории D в правах станет достаточно хорошей основой в последствии. 

Мы предлагаем для вас рациональное решение — купить права категории D. Обращение к услугам нашей компании позволит вам значительно сэкономить собственное время, финансы и, конечно, нервы. Для чего терять время и откладывать процесс устройства на работу, если вы и без автошколы прекрасно справляетесь с вождением? Также, вам не нужно оплачивать лишнего, поскольку стоимость покупки прав категории D намного меньше, чем их оформление через автошколу. 

Подумайте сами, предложение компании pravakupi очень выгодно! Для чего же тогда обращаться к стандартной процедуре, когда можно получить права намного быстрее, дешевле и не тратя нервы? 

Добавить категорию за 5000₽

С какими затруднениями сталкиваются водители при стандартном оформлении прав категории D? 

Если водитель выбирает вариант стандартного оформления прав категории D, то нужно быть готовыми к тому, что при данном варианте получения документа, вы столкнётесь с рядом затруднений: 

  1. Повышенная стоимость услуг автошколы. 
  2. Обучение продолжается около 2,5 месяцев. Сюда входит как теория, так и практика. Но обучаться вождению вы будете на автобусе ЛАЗ, не стоит рассчитывать на более новые модели. 
  3. Экзамены теории и практики в ГИБДД. 
  4. Оформление мед. книжки. 

Получить права категории D быстро, используя стандартный вариант оформления, просто не получится. Экзамены очень часто становятся причиной нервов и переживаний у многих водителей. Это объясняет то, что многие начинают ошибаться во время сдачи, заваливая при этом экзамен и оттягивая процесс получения удостоверения. Ни одна автошкола не даёт гарантии того, что ее выпускники смогут пройти успешно экзамен с первого раза. 

Рациональным решением станет — покупка водительского удостоверения у pravakupi. Приобретение прав категории D в нашей компании избавляет вас от необходимости в длительном ожидании и оплате услуг автошколы, а также в других затратах. 

Законный способ получения прав категории D

Наша компания изготавливает полностью легальные водительские удостоверения. Права проходят любые проверки контролирующих структур и числятся в базе ГИБДД. Нашим клиентам не нужно переживать о том, что при первой же проверки сотрудником ДПС, станет известен формат получения прав. 

Купить права категории D — это правильное решение, которое избавит вас от лишних трудностей и позволит сесть за руль автобуса уже через пару дней. Все обязанности связанные с оформлением документа, мы берём на себя. От вас требуется только желание.

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Как приобрести права

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