Стандартное оформление прав не всегда удобно, ввиду банального отсутствия времени. К счастью, сегодня отсутствует обязательная необходимость в обучение в автошколе. С компанией pravakupi вы можете купить права категории D. Это законный вариант получения документа, который отнимет минимум времени, сэкономит финансы, деньги.

Условия приобретения прав Цена

прав 25 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 500₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Какими транспортными средствами можно управлять с правами категории D?

В подавляющем количестве случаев категория D в правах открыта у водителей, чей главный заработок связан с перевозкой людей. Категория D в правах позволяет водителю сесть за руль автобуса всех видов и моделей, которые необходимы для транспортировки не менее 8 человек. Также, удостоверение позволяет устанавливать на данный автобус прицеп, вес которого не более 750 кг.

Водители автобусов — это достаточно ответственная профессия поскольку она напрямую связана с перевозкой людей в больших количествах. За руль не должен садиться водитель, у которого отсутствуют достаточные навыки и знания в области управления авто. Кроме того, права категории D можно получить только при соблюдении ряда условий:

Минимальный возраст водителя 21 год (действующие военнослужащие имеют возможность открыть категорию D с 19 лет); Кандидат на получение прав должен управлять автомобилем не меньше 3-х лет. В правах должны быть открытыми категории В или С. Потребуется не только получить медицинское заключение, но и оформить специальную медкарту, в соответствии с которой водитель допускается за руль автобусов.

На сегодняшний день законно оформить права категории D можно одним из двух способов:

обращение к услугам автошколы, где вас ожидает длительный и затратный процесс обучения;

обратиться к нашим услугам и получить водительское удостоверение по низкой стоимости и быстро.

Какие преимущества открываются перед водителем при покупке прав категории D?

Возможность управлять автобусом законно способна открыть достаточно хорошие возможности в будущем. Это довольно высокооплачиваемая работа, сложностей с устройством на которую, как правило, не возникает. В данном случае не играет значения наличие автобуса в собственности. Наличие открытой категории D в правах станет достаточно хорошей основой в последствии.

Мы предлагаем для вас рациональное решение — купить права категории D. Обращение к услугам нашей компании позволит вам значительно сэкономить собственное время, финансы и, конечно, нервы. Для чего терять время и откладывать процесс устройства на работу, если вы и без автошколы прекрасно справляетесь с вождением? Также, вам не нужно оплачивать лишнего, поскольку стоимость покупки прав категории D намного меньше, чем их оформление через автошколу.

Подумайте сами, предложение компании pravakupi очень выгодно! Для чего же тогда обращаться к стандартной процедуре, когда можно получить права намного быстрее, дешевле и не тратя нервы?

С какими затруднениями сталкиваются водители при стандартном оформлении прав категории D?

Если водитель выбирает вариант стандартного оформления прав категории D, то нужно быть готовыми к тому, что при данном варианте получения документа, вы столкнётесь с рядом затруднений:

Повышенная стоимость услуг автошколы. Обучение продолжается около 2,5 месяцев. Сюда входит как теория, так и практика. Но обучаться вождению вы будете на автобусе ЛАЗ, не стоит рассчитывать на более новые модели. Экзамены теории и практики в ГИБДД. Оформление мед. книжки.

Получить права категории D быстро, используя стандартный вариант оформления, просто не получится. Экзамены очень часто становятся причиной нервов и переживаний у многих водителей. Это объясняет то, что многие начинают ошибаться во время сдачи, заваливая при этом экзамен и оттягивая процесс получения удостоверения. Ни одна автошкола не даёт гарантии того, что ее выпускники смогут пройти успешно экзамен с первого раза.

Рациональным решением станет — покупка водительского удостоверения у pravakupi. Приобретение прав категории D в нашей компании избавляет вас от необходимости в длительном ожидании и оплате услуг автошколы, а также в других затратах.

Законный способ получения прав категории D

Наша компания изготавливает полностью легальные водительские удостоверения. Права проходят любые проверки контролирующих структур и числятся в базе ГИБДД. Нашим клиентам не нужно переживать о том, что при первой же проверки сотрудником ДПС, станет известен формат получения прав.

Купить права категории D — это правильное решение, которое избавит вас от лишних трудностей и позволит сесть за руль автобуса уже через пару дней. Все обязанности связанные с оформлением документа, мы берём на себя. От вас требуется только желание.