Многие ошибочно считают, что для получения водительского удостоверения, необходимо обязательно отучиться в автошколе и сдать экзамены в ГАИ. К счастью, сегодня существует альтернатива этому длительному и дорогостоящему формату получения прав. Компания pravakupi предлагает вам воспользоваться услугой покупки прав категории D1, сэкономив своё время и нервы.

Условия приобретения прав Цена

прав 25 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 500₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Для чего нужна категория D1?

Категория D1 — это подкатегория D, которая позволяет водителю управлять автобусом, рассчитанным от 8 до 16 сидящих мест. Также, разрешается использование прицепа, вес которого не превышает 750 кг.

Работа на маршрутках, микроавтобусах и иных транспортных средствах, которые отвечают ранее указанным критериям, достаточно хорошо оплачивается. Кроме того, такие водители пользуются спросом на рынке труда, а значит с открытой категорией D1 вы никогда не останетесь без работы.

Согласно действующим правилам, получить права категории D1 могут только водители, которые отвечают следующим критериям:

Минимальный возраст 21 год. Стаж вождения не менее 3-х лет. Наличие открытой категории в водительском удостоверении С или В.

Кроме того, для получения прав категории D1 водитель должен не только пройти медкомиссию, но и оформить справку, подтверждающую допуск к управлению микроавтобусом.

Данные повышенные требования, предъявляемые к водителям с категорией D1, объясняются тем, что такие водители на дорогах отвечают за собственную жизнь, за жизнь других людей.

Оформление водительского удостоверения с категорией D1 на сегодня возможно одним из двух способов:

стандартное обучение;

покупка прав категории D1.

Эти два способа, хоть и различны между собой, но позволяют получить законное водительское удостоверение с открытой категорией D1. Разница только в том, что купить права категории D1 намного проще и выгодней, чем их оформить. Такой вариант получения водительского удостоверения позволит вам сохранить ваши нервы, время и деньги.

Купить права категории D1 — плюсы данного формата получения документа

Для тех, кто умеет управлять микроавтобусом, но не имеет разрешающего документа, существует отличная альтернатива стандартному формату получения водительского удостоверения, их покупка в компании pravakupi. Мы работаем на рынке уже длительное время. Имеем опыт решения даже сложных ситуаций. В число основных преимуществ компании входят:

Права категории D1 будут готовы всего за несколько дней. Отсутствует необходимость в длительном обучении. Стоимость документа будет меньше, чем при стандартном оформлении водительского удостоверения. Работаем с проблемными случаями. Изготавливаем права лишенным и гражданам других государств. Данные водители просто не смогут получить права, обратившись к услугам автошколы. Документ изготавливается на бланке государственного образца, числится в базе ГИБДД. Не нужно доказывать наличие трёхлетнего стажа.

Купив права категории D1 в нашей компании, вам не придётся:

проходить медкомиссию;

отпрашиваться с работы, учебы;

тратить лишние средства;

нервничать перед экзаменами.

С какими трудностями сталкиваются водители при оформлении прав категории D1 через автошколу?

Некоторые водители по тем или иным причинам решают оформить права «по старинке». Но в данном случае вам следует приготовиться к некоторым трудностям:

Помните о том, что далеко не каждый работодатель согласится отпускать работника на обучение в рабочее время. Вам придётся искать альтернативу и стараться сочетать работу и обучение. Стоимость стандартного оформления водительского удостоверения выше, чем покупка прав категории D1. Она состоит из оплаты автошколы, инструктора, бензина, государственной пошлины. Если ваш водительский стаж меньше 3-х лет, то открыть категорию D1 не получится. Следует выбирать только автошколу с аккредитацией. Не забывайте про экзамены, которые для многих становятся настоящим испытанием. Далеко не каждому водителю, даже исправно посещающему все занятия, удаётся сдать экзамен с первого раза. Бесчисленные неудачные попытки способны вывести из себя даже спокойного человека.

Как быстро и выгодно получить права категории D1?

Обратившись в компанию pravakupi, вы избавляете себя ото всех трудностей, связанных с получением водительского удостоверения. Мы возьмём на себя все заботы. Вы ничем не рискуете, полная оплата прав категории D1 проводиться только по факту получения документа на почте.

Сделайте правильный выбор — купите права категории D1 и спустя несколько дней вы сможете управлять микроавтобусом на законных основаниях.