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Купить права категории D1 — законный документ быстро и недорого

Многие ошибочно считают, что для получения водительского удостоверения, необходимо обязательно отучиться в автошколе и сдать экзамены в ГАИ. К счастью, сегодня существует альтернатива этому длительному и дорогостоящему формату получения прав. Компания pravakupi предлагает вам воспользоваться услугой покупки прав категории D1, сэкономив своё время и нервы. 

Условия приобретения прав

Цена
прав
25 000₽
Срок
оформления
До 3-х суток
Размер
предоплаты
Всего 1 500₽
Для
заказа
Фото, паспорт, предоплата

Для чего нужна категория D1? 

Категория D1 — это подкатегория D, которая позволяет водителю управлять автобусом, рассчитанным от 8 до 16 сидящих мест. Также, разрешается использование прицепа, вес которого не превышает 750 кг. 

Работа на маршрутках, микроавтобусах и иных транспортных средствах, которые отвечают ранее указанным критериям, достаточно хорошо оплачивается. Кроме того, такие водители пользуются спросом на рынке труда, а значит с открытой категорией D1 вы никогда не останетесь без работы. 

Согласно действующим правилам, получить права категории D1 могут только водители, которые отвечают следующим критериям: 

  1. Минимальный возраст 21 год. 
  2. Стаж вождения не менее 3-х лет. 
  3. Наличие открытой категории в водительском удостоверении С или В. 

Кроме того, для получения прав категории D1 водитель должен не только пройти медкомиссию, но и оформить справку, подтверждающую допуск к управлению микроавтобусом. 

Данные повышенные требования, предъявляемые к водителям с категорией D1, объясняются тем, что такие водители на дорогах отвечают за собственную жизнь, за жизнь других людей. 

Оформление водительского удостоверения с категорией D1 на сегодня возможно одним из двух способов: 

  • стандартное обучение; 
  • покупка прав категории D1. 

Эти два способа, хоть и различны между собой, но позволяют получить законное водительское удостоверение с открытой категорией D1. Разница только в том, что купить права категории D1 намного проще и выгодней, чем их оформить. Такой вариант получения водительского удостоверения позволит вам сохранить ваши нервы, время и деньги. 

Купить права категории D1 — плюсы данного формата получения документа 

Для тех, кто умеет управлять микроавтобусом, но не имеет разрешающего документа, существует отличная альтернатива стандартному формату получения водительского удостоверения, их покупка в компании pravakupi. Мы работаем на рынке уже длительное время. Имеем опыт решения даже сложных ситуаций. В число основных преимуществ компании входят: 

  1. Права категории D1 будут готовы всего за несколько дней. Отсутствует необходимость в длительном обучении. 
  2. Стоимость документа будет меньше, чем при стандартном оформлении водительского удостоверения. 
  3. Работаем с проблемными случаями. Изготавливаем права лишенным и гражданам других государств. Данные водители просто не смогут получить права, обратившись к услугам автошколы. 
  4. Документ изготавливается на бланке государственного образца, числится в базе ГИБДД. 
  5. Не нужно доказывать наличие трёхлетнего стажа. 

Купив права категории D1 в нашей компании, вам не придётся: 

  • проходить медкомиссию; 
  • отпрашиваться с работы, учебы; 
  • тратить лишние средства; 
  • нервничать перед экзаменами. 

Добавить категорию за 5000₽

С какими трудностями сталкиваются водители при оформлении прав категории D1 через автошколу? 

Некоторые водители по тем или иным причинам решают оформить права «по старинке». Но в данном случае вам следует приготовиться к некоторым трудностям: 

  1. Помните о том, что далеко не каждый работодатель согласится отпускать работника на обучение в рабочее время. Вам придётся искать альтернативу и стараться сочетать работу и обучение. 
  2. Стоимость стандартного оформления водительского удостоверения выше, чем покупка прав категории D1. Она состоит из оплаты автошколы, инструктора, бензина, государственной пошлины. 
  3. Если ваш водительский стаж меньше 3-х лет, то открыть категорию D1 не получится. 
  4. Следует выбирать только автошколу с аккредитацией. 
  5. Не забывайте про экзамены, которые для многих становятся настоящим испытанием. Далеко не каждому водителю, даже исправно посещающему все занятия, удаётся сдать экзамен с первого раза. Бесчисленные неудачные попытки способны вывести из себя даже спокойного человека. 

Как быстро и выгодно получить права категории D1? 

Обратившись в компанию pravakupi, вы избавляете себя ото всех трудностей, связанных с получением водительского удостоверения. Мы возьмём на себя все заботы. Вы ничем не рискуете, полная оплата прав категории D1 проводиться только по факту получения документа на почте. 

Сделайте правильный выбор — купите права категории D1 и спустя несколько дней вы сможете управлять микроавтобусом на законных основаниях.

Категории
Категория МКатегория АКатегория А1Категория BКатегория B1Категория CКатегория C1Категория DКатегория D1Категория ЕКатегория TMКатегория ТВКатегория BEКатегория CEКатегория C1EКатегория DEКатегория D1E
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Как приобрести права

1
Данные
Оформляете заказ.
2
Предоплата
Переводите 1000 р.
3
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Документ готов.
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Отправляем после оплаты.
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