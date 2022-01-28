Многие ошибочно считают, что для получения водительского удостоверения, необходимо обязательно отучиться в автошколе и сдать экзамены в ГАИ. К счастью, сегодня существует альтернатива этому длительному и дорогостоящему формату получения прав. Компания pravakupi предлагает вам воспользоваться услугой покупки прав категории D1, сэкономив своё время и нервы.
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Для чего нужна категория D1?
Категория D1 — это подкатегория D, которая позволяет водителю управлять автобусом, рассчитанным от 8 до 16 сидящих мест. Также, разрешается использование прицепа, вес которого не превышает 750 кг.
Работа на маршрутках, микроавтобусах и иных транспортных средствах, которые отвечают ранее указанным критериям, достаточно хорошо оплачивается. Кроме того, такие водители пользуются спросом на рынке труда, а значит с открытой категорией D1 вы никогда не останетесь без работы.
Согласно действующим правилам, получить права категории D1 могут только водители, которые отвечают следующим критериям:
- Минимальный возраст 21 год.
- Стаж вождения не менее 3-х лет.
- Наличие открытой категории в водительском удостоверении С или В.
Кроме того, для получения прав категории D1 водитель должен не только пройти медкомиссию, но и оформить справку, подтверждающую допуск к управлению микроавтобусом.
Данные повышенные требования, предъявляемые к водителям с категорией D1, объясняются тем, что такие водители на дорогах отвечают за собственную жизнь, за жизнь других людей.
Оформление водительского удостоверения с категорией D1 на сегодня возможно одним из двух способов:
- стандартное обучение;
- покупка прав категории D1.
Эти два способа, хоть и различны между собой, но позволяют получить законное водительское удостоверение с открытой категорией D1. Разница только в том, что купить права категории D1 намного проще и выгодней, чем их оформить. Такой вариант получения водительского удостоверения позволит вам сохранить ваши нервы, время и деньги.
Купить права категории D1 — плюсы данного формата получения документа
Для тех, кто умеет управлять микроавтобусом, но не имеет разрешающего документа, существует отличная альтернатива стандартному формату получения водительского удостоверения, их покупка в компании pravakupi. Мы работаем на рынке уже длительное время. Имеем опыт решения даже сложных ситуаций. В число основных преимуществ компании входят:
- Права категории D1 будут готовы всего за несколько дней. Отсутствует необходимость в длительном обучении.
- Стоимость документа будет меньше, чем при стандартном оформлении водительского удостоверения.
- Работаем с проблемными случаями. Изготавливаем права лишенным и гражданам других государств. Данные водители просто не смогут получить права, обратившись к услугам автошколы.
- Документ изготавливается на бланке государственного образца, числится в базе ГИБДД.
- Не нужно доказывать наличие трёхлетнего стажа.
Купив права категории D1 в нашей компании, вам не придётся:
- проходить медкомиссию;
- отпрашиваться с работы, учебы;
- тратить лишние средства;
- нервничать перед экзаменами.
С какими трудностями сталкиваются водители при оформлении прав категории D1 через автошколу?
Некоторые водители по тем или иным причинам решают оформить права «по старинке». Но в данном случае вам следует приготовиться к некоторым трудностям:
- Помните о том, что далеко не каждый работодатель согласится отпускать работника на обучение в рабочее время. Вам придётся искать альтернативу и стараться сочетать работу и обучение.
- Стоимость стандартного оформления водительского удостоверения выше, чем покупка прав категории D1. Она состоит из оплаты автошколы, инструктора, бензина, государственной пошлины.
- Если ваш водительский стаж меньше 3-х лет, то открыть категорию D1 не получится.
- Следует выбирать только автошколу с аккредитацией.
- Не забывайте про экзамены, которые для многих становятся настоящим испытанием. Далеко не каждому водителю, даже исправно посещающему все занятия, удаётся сдать экзамен с первого раза. Бесчисленные неудачные попытки способны вывести из себя даже спокойного человека.
Как быстро и выгодно получить права категории D1?
Обратившись в компанию pravakupi, вы избавляете себя ото всех трудностей, связанных с получением водительского удостоверения. Мы возьмём на себя все заботы. Вы ничем не рискуете, полная оплата прав категории D1 проводиться только по факту получения документа на почте.
Сделайте правильный выбор — купите права категории D1 и спустя несколько дней вы сможете управлять микроавтобусом на законных основаниях.