Компания pravakupi предлагает вам воспользоваться услугами по изготовлению водительских прав категории DE. Мы выдаем законные водительские удостоверения, а сроки их изготовления занимают всего лишь несколько дней.

Условия приобретения прав Цена

прав 25 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 500₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Для управления каким транспортом требуется категория DE в правах?

Чтобы управлять автобусом с вместимостью не более 8 мест, с присоединенным к нему прицепом, массой более 750 кг., необходимо прежде получить водительское удостоверение с открытой категорией DE. Последствия езды без прав достаточно серьезные. Сотрудник ГИБДД может выписать значительный штраф, изъять автомобиль, отправив на штрафстоянку.

Законно сесть за руль автобуса, вместимость которого не превышает 8 мест, который оснащен прицепом, можно, если в правах открыта категория DE. Именно здесь и начинаются основные трудности. Получить права категории DE не так просто, как может показаться на первый взгляд. Обучение в автошколе, прохождение медкомиссии, сдача экзаменов — все эти трудности ожидают каждого, кто желает получить водительское удостоверение с категорией DE. Но если вы уже умеете управлять транспортным средствам, тогда для чего вам соблюдать формальности? Наиболее правильным решением станет покупка прав категории DE.

Как купить законное водительское удостоверение категории DE?

Купить права категории DE можно в компании pravakupi. Каждый, кто обратился к нашим услугам, может получить желаемый документ в минимальные сроки. В число основных преимуществ сотрудничества включаются:

Мы изготавливаем права любой категории быстро. Вам не придется проходить медкомиссию, сдавать экзамены, обучаться в автошколе. Водительское удостоверение категории DE изготавливается на официальном бланке, имеется в базе ГИБДД. Изготавливаем права лишенным водителям, иностранным гражданам. Не нужно доказывать наличие стажа.

Наша компания берет на себя решение всех трудностей, связанных с оформлением прав категории DE. Все, что от вас требуется — это оставить заявку на сайте нашей компании и получить уже готовое водительское удостоверение на почте. Согласитесь, это намного удобнее и выгоднее, чем стандартная процедура получения прав на управление небольшими автобусами с прицепом.

Стандартная процедура оформления прав категории DE — в чем трудности?

Стандартный процесс получения прав категории DE предполагает обязательное обучение в автошколе. А это довольно длительный процесс, который отнимет не только время, но и отличается повышенной стоимостью. Трудности, с которыми сталкиваются водители, выражаются в следующем:

Необходимость в прохождение медкомиссии. Иногда водители просто не могут оформить права категории DE из-за незначительных проблем со здоровьем. Длительный процесс обучения. Необходимо обязательно посещать занятия, отпрашиваясь с работы. Кроме того, не всегда автошкола находится рядом с домом, придется тратить время каждый день на дорогу к образовательному учреждению. Общая стоимость прав категории DE складывается не только из оплаты обучения в автошколе, но и предполагаются затраты на бензин, государственную пошлину, медкомиссию. Иногда окончательная стоимость оказывается запредельно высокой. Сдача экзаменов в ГИБДД. Даже опытным водителям, которые уверено чувствуют себя на дорогах, не всегда удается сдать экзамен с первого раза. Это значит, что постоянные пересдачи еще больше оттянут время получения прав на небольшой автобус с прицепом.

Ни одна автошкола не дает гарантии того, что после прохождения обучения, вы сразу же получите водительское удостоверение категории DE. Это просто формальность, которую мы привыкли соблюдать. Тогда почему за обычную формальность вы должны не только платить, но и тратить свое время?

Обратитесь к услугам нашей компании. Ваше водительское удостоверение категории DE будет готово всего за несколько дней.

Права категории DE, которые доступны каждому

Компания pravakupi изготавливает водительские удостоверения категории DE. Каждый, кто обратился к нам, получает права уже спустя несколько дней. Согласитесь, это на самом деле удобно, не покидая своего дома, получить водительское удостоверение желаемой категории. Мы считаем, что именно вы отвечаете за то, как действовать в той или иной ситуации на дороге. Вы уверены в своих силах и цените свое время, тогда для чего проходить длительное обучение, во время которого вы в любом случае не получите практических навыков? Правильным решением станет покупка прав категории DE и отработка навыков вождения уже в реальной жизни. Получить права лишенным и иностранным гражданам больше не проблема. Наша компания гарантирует найти наиболее оптимальный вариант в каждой ситуации.