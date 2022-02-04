Если вы хотите устроиться на работу трактористом, тогда прежде вам нужно получить права на трактор. Но законодатель определил довольно длительный и затратный процесс получения удостоверения на управление спецтехникой. Компания pravakupi избавит вас от необходимости получения прав через Гостехнадзор. Мы изготовим для вас законные права на трактор всего за несколько дней.

Условия приобретения прав Цена

прав 18 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 000₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Для чего нужны права на трактор?

Получить должность тракториста может только тот водитель, у которого имеются права на трактор. Без данного документа вы не сможете выехать за пределы гаража. Во-первых, за управление спецтехникой без разрешающего документа, вам грозит значительный штраф. Во-вторых, сотрудники дорожной инспекции могут изъять трактор. В-третьих, ни один работодатель не возьмет вас на работу трактористом, если у вас не будет прав на управление трактором. Но процесс получения прав отличается длительным временем обучения, обязательным прохождением медкомиссии, а также сдачей экзаменов. Возникает логичный вопрос — почему человек, который чувствует себя уверено за рулем трактора, должен тратить свое время на обучение? Ни одна автошкола не даст вам столько знаний, сколько практическое вождение. Поэтому стандартный процесс получения прав — бессмысленная трата времени. Чтобы устроиться на работу трактористом через несколько дней, обратитесь к услугам компании pravakupi.

Наша компания изготовит для вас права на управление трактором в минимальные сроки, стоимость их оформления доступна для каждого. Ту цену, которые вы заплатите за наши услуги, вы сможете «отбить» уже в первый месяц работы трактористом.

Почему права на трактор стоит оформить в нашей компании?

Компания pravakupi на протяжении длительного времени предоставляет услуги по изготовлению законных прав любой категории, на любой вид спецтехники. Достаточно большое количество водителей ездят по дорогам Москвы с нашими правами. О нашей компании рассказывают друзьям, знакомым, нас рекомендуют родственникам.

Покупая права на трактор у нас, перед вами открываются следующие преимущества:

Документ будет у вас уже через несколько дней. Сразу после оформления заявки, можно идти к работодателю и обговаривать условия работы. Мы не требуем справки, которые подтверждают прохождение вами обучения. Не нужно тратить свое время на прохождение медкомиссии. Стоимость документа значительно ниже, чем его стандартный процесс оформления. Не нужно сдавать экзамены, нервничать на пересдачах.

Если вы хотите устроиться на работу трактористом и начать зарабатывать, то для чего вам тратить свое время на обучение? Для тех водителей, которые уверенно управляют трактором, оформление прав через Гостехнадзор — обычная формальность. Мы не советуем вам тратить свое время на формальную процедуру, когда можно купить права на трактор, которые будут у вас уже спустя несколько дней.

Сложности оформления прав на управление трактором через Гостехнадзор

Стандартный процесс оформления прав на трактор предполагает обращение к Гостехнадзору. Поскольку права на управление спецтехникой выдаются только в данном органе, а не привычным способом в ГАИ. Но даже опытные машинисты не смогут получить права экстерном. Вам в любом случае придется проходить длительный процесс обучения, сдавать экзамены, проходить медкомиссию, собирать пакет документов. Все это отнимет много времени. Во время обучения вам нужно будет либо лишаться работы, либо договариваться с работодателем о том, чтобы вас отпускали на курсы. Если же вы хотите устроиться на новую работу, то ждать пока вы получите права ни один работодатель не станет, ему будет намного проще взять человека, который заранее позаботился об оформлении прав на трактор. Поэтому не стоит терять время, когда можно обратиться к услугам компании pravakupi и получить готовый документ уже через несколько дней.

Купить права на трактор — просто и доступно каждому

Получить права на трактор проще, чем кажется на первый взгляд. С компанией pravakupi все, что от вас требуется это заполнить внимательно онлайн-форму на сайте, приложить сканы документов. Сразу после обработки заявки с вами свяжется менеджер для уточнения всех деталей заказа. Во время звонка будет озвучена стоимость, которая не изменится. Будет не рационально тратить свое время на длительную процедуру оформления прав тогда, когда это может сделать, не выходя из дома.

Мы имеем опыт работы с проблемными клиентами. Оформляем права на трактор лишенным и иностранным гражданам. С нами у вас появится возможность выйти на работу трактористом в минимальные сроки и начать зарабатывать.